Путин поручил обеспечить участие ветеранов и героев в парадах Победы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в приоритетном порядке участие в парадах Победы ветеранов, а также совершивших героические поступки граждан, в том числе несовершеннолетних.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки", - говорится в подписанном президентом перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.
Ответственными назначены глава администрации Кремля Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев. Срок – ежегодно.