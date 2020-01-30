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Путин поручил обеспечить участие ветеранов и героев в парадах Победы
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить участие ветеранов и героев в парадах Победы

15:19 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в приоритетном порядке участие в парадах Победы ветеранов, а также совершивших героические поступки граждан, в том числе несовершеннолетних.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки", - говорится в подписанном президентом перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.
Ответственными назначены глава администрации Кремля Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев. Срок – ежегодно.
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