Путин поручил обеспечить участие ветеранов и героев в парадах Победы

"Совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки", - говорится в подписанном президентом перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.