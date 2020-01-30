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В Грузии госпитализировали группу китайских туристов
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РИА Новости

В Грузии госпитализировали группу китайских туристов

15:14 30.01.2020 (обновлено: 15:26 30.01.2020)
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© REUTERS / Jennifer GauthierЭкипаж рейса из Китая
Экипаж рейса из Китая
© REUTERS / Jennifer Gauthier
Экипаж рейса из Китая. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Группу китайских туристов из девяти человек, среди которых два ребенка, перевозят из грузинского Казбеги в столичную инфекционную клинику из-за симптомов вируса, сообщает Первый канал.
Телекомпания, ссылаясь на жителей Казбеги сообщает, что у несовершеннолетних граждан Китая отмечается высокая температура, при этом в больницу для обследования доставят всю группу.
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"Руководитель национального центра по управлению заболеваниями Паата Имнадзе в разговоре с журналистами подтвердил информацию о госпитализации китайцев, однако он заявляет, что исключает наличие у китайцев коронавируса. По его словам, туристы прибыли из провинции, которая находится в 1,3 тысячи километрах от города Ухань, и там коронавирус не распространен",- сообщает ТВ.
В инфекционной клинике Тбилиси подтвердили, что ожидают группу китайских туристов, они будут находиться в изолированных комнатах, где им проведут медицинское обследование. В клинике также отметили, что туристы прибыли в Грузию из Баку 25 января, а туда приехали из Китая 21 числа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайГрузияВ мире
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