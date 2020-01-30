В Грузии госпитализировали группу китайских туристов

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Группу Группу китайских туристов из девяти человек, среди которых два ребенка, перевозят из грузинского Казбеги в столичную инфекционную клинику из-за симптомов вируса, сообщает Первый канал

Телекомпания, ссылаясь на жителей Казбеги сообщает, что у несовершеннолетних граждан Китая отмечается высокая температура, при этом в больницу для обследования доставят всю группу.

"Руководитель национального центра по управлению заболеваниями Паата Имнадзе в разговоре с журналистами подтвердил информацию о госпитализации китайцев, однако он заявляет, что исключает наличие у китайцев коронавируса. По его словам, туристы прибыли из провинции, которая находится в 1,3 тысячи километрах от города Ухань, и там коронавирус не распространен",- сообщает ТВ.

В инфекционной клинике Тбилиси подтвердили, что ожидают группу китайских туристов, они будут находиться в изолированных комнатах, где им проведут медицинское обследование. В клинике также отметили, что туристы прибыли в Грузию из Баку 25 января, а туда приехали из Китая 21 числа.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.