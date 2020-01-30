Во Вьетнаме зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом во Вьетнаме. Вирус обнаружили у 66-летнего Ли Дина и его 28-летнего сына Ли Цзычао.
Издание указывает, что все трое вновь заболевших недавно прибыли из китайского города Ухань, очага распространения вируса. Специалисты разместили их в больницах.
Во Вьетнаме были зафиксированы всего пять случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших ранее - Ли Цзычао - выздоровел, но его отец остается в больнице в карантинном помещении. Таким образом, по подсчетам агентства Рейтер, сейчас во Вьетнаме четверо больных коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии