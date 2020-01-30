Во Вьетнаме зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Вьетнама подтвердило еще три случая заражения коронавирусом нового типа в этой стране, сообщает местное издание VnExpress

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом во Вьетнаме. Вирус обнаружили у 66-летнего Ли Дина и его 28-летнего сына Ли Цзычао.

Издание указывает, что все трое вновь заболевших недавно прибыли из китайского города Ухань, очага распространения вируса. Специалисты разместили их в больницах.

Во Вьетнаме были зафиксированы всего пять случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших ранее - Ли Цзычао - выздоровел, но его отец остается в больнице в карантинном помещении. Таким образом, по подсчетам агентства Рейтер , сейчас во Вьетнаме четверо больных коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.