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Во Вьетнаме зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

Во Вьетнаме зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

14:56 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВьетнам
Вьетнам
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама подтвердило еще три случая заражения коронавирусом нового типа в этой стране, сообщает местное издание VnExpress.
Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом во Вьетнаме. Вирус обнаружили у 66-летнего Ли Дина и его 28-летнего сына Ли Цзычао.
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Вчера, 14:14
В Италии людей задержали на корабле из-за болезни пары из Гонконга
Издание указывает, что все трое вновь заболевших недавно прибыли из китайского города Ухань, очага распространения вируса. Специалисты разместили их в больницах.
Во Вьетнаме были зафиксированы всего пять случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших ранее - Ли Цзычао - выздоровел, но его отец остается в больнице в карантинном помещении. Таким образом, по подсчетам агентства Рейтер, сейчас во Вьетнаме четверо больных коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии
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Распространение нового коронавирусаВьетнамКитайВ мире
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