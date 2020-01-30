В Таиланде ученые проверят летучих мышей на коронавирус

БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Биологи и медики ведущих научно-исследовательских организаций Биологи и медики ведущих научно-исследовательских организаций Таиланда проверят миллионные популяции летучих мышей в пещерах страны на наличие в их организмах коронавируса , мутация которого вызвала вспышку вирусной пневмонии нового типа в Китае, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post

Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора департамента национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапхонгсатхон.

Замглавы департамента подчеркнул, что исследование возглавит известный таиландский учёный в области инфекционных заболеваний доктор Сурапхон Ватчарапрыксади, заместитель директора Центра изучения новых инфекционных заболеваний медицинского факультета старейшего в стране Чулалонгкорнского университета, говорится в сообщении издания.

Доктор Ватчарапрыксади широко известен обнаружением других, пока не мутировавших коронавирусов в некоторых популяциях летучих мышей в пещерах Таиланда, отмечает газета.

Группа учёных Чулалонгкорнского университета подробно изучит 23 различных вируса, распространенных среди летучих мышей Таиланда, чтобы определить, является ли какой-нибудь из них идентичным коронавирусу, который мутировал в Китае и вызвал нынешнюю эпидемию, сообщил журналистам замглавы департамента национальных парков.

Наиболее богата пещерами таиландская провинция Ратчабури, расположенная примерно в 100 км от Бангкока. В её пещерах обитают десятки миллионов летучих мышей. Охота на них в Таиланде запрещена, однако правоохранительные органы Таиланда неоднократно арестовывали браконьеров и контрабандистов, поставляющих таиландских летучих мышей в Китай, где они считаются деликатесом, сообщает газета. По мнению учёных, китайский коронавирус мог возникнуть при мутации вируса, имевшегося в организмах летучих мышей, нелегально импортированных в Китай из одной из соседних стран.