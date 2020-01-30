Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T14:49+0300
https://ria.ru/20200130/1564061884.html
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156374/08/1563740839_0:0:751:422_1036x0_80_0_0_6967c49034c3e01c6c0df4993926da11.jpg
РИА Новости

Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

14:49 30.01.2020
1590
© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваДепутат Олег Николаев
Депутат Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Депутат Олег Николаев. Архивное фото
ЧЕБОКСАРЫ, 30 янв - РИА Новости. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Президент России Владимир Путин в среду отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. На церемонии представления в Доме правительства в четверг присутствуют члены правительства республики, представители министерств и ведомств, общественных организаций, религиозных конфессий, руководители крупных предприятий региона.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Вчера, 05:46
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
"Олег Алексеевич - человек в регионе известный, он родился здесь, на чувашской земле, и практически вся его трудовая биография связана с республикой. Он знает ситуацию в регионе, его потенциал", – сказал полпред, представляя Николаева.
Он отметил, что новому главе Чувашии предстоит большая работа. "В числе самых приоритетных – расширение материального благосостояния граждан, повышение эффективности экономики. Задачи сложные и требуют консолидации всех жителей республики... Самое главное, не терять связь с жителями региона и чутко реагировать на их просьбы. Желаю удачи", - сказал Комаров.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 02:59
"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии
Николаев в свою очередь поблагодарил за доверие и заявил, что осознает ответственность своей новой должности. "Нам надо сконцентрироваться на повышении эффективности мероприятий в национальных проектах", - сказал он. Николаев отметил важность развития экономики, для которой нужно объединиться представителям исполнительной власти, бизнеса и общественных объединений. Также врио главы региона отметил, что важно создавать условия для малого бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу и находить интересные идеи.
"Если мы объединим возможности и усилия каждого, мы сможем добиться хороших результатов в короткие сроки", - резюмировал он.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Вчера, 12:07
Бывший глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
420002
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Михаил Лихачев
Олег Николаев (политик)Игорь КомаровЧувашияЧебоксарыПолитика
Рекомендуем
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Бывший глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии
Олег Николаев
В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Олег Николаев
Врио главы Чувашии рассказал, с чего начнет работу на новом посту
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"
Олег Николаев
Николаев воздержался от заявления об участии в выборах главы Чувашии
Чебоксары
В Чебоксарах депутат получил девять лет за организацию покушения
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Песков заявил, что на настоящий момент указа об отставке Игнатьева нет
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов прокомментировал назвачение Николаева врио главы Чувашии
Михаил Игнатьев, глава Республики Чувашии
В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Почему в Москве не оценили "шутки" губернатора Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния