Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

Президент России Владимир Путин в среду отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. На церемонии представления в Доме правительства в четверг присутствуют члены правительства республики, представители министерств и ведомств, общественных организаций, религиозных конфессий, руководители крупных предприятий региона.

"Олег Алексеевич - человек в регионе известный, он родился здесь, на чувашской земле, и практически вся его трудовая биография связана с республикой. Он знает ситуацию в регионе, его потенциал", – сказал полпред, представляя Николаева.

Он отметил, что новому главе Чувашии предстоит большая работа. "В числе самых приоритетных – расширение материального благосостояния граждан, повышение эффективности экономики. Задачи сложные и требуют консолидации всех жителей республики... Самое главное, не терять связь с жителями региона и чутко реагировать на их просьбы. Желаю удачи", - сказал Комаров.

Николаев в свою очередь поблагодарил за доверие и заявил, что осознает ответственность своей новой должности. "Нам надо сконцентрироваться на повышении эффективности мероприятий в национальных проектах", - сказал он. Николаев отметил важность развития экономики, для которой нужно объединиться представителям исполнительной власти, бизнеса и общественных объединений. Также врио главы региона отметил, что важно создавать условия для малого бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу и находить интересные идеи.