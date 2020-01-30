Эксперт прокомментировал закрытие границы на Дальнем Востоке

© Фото : фото из архива А. Латкина

© Фото : фото из архива А. Латкина

© Фото : фото из архива А. Латкина Александр Латкин

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Закрытие границы с Закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке ударит по экономике приграничных регионов, которые получают прибыль от въездного турпотока, но при этом турфирмы смогут переориентировать россиян на другие направления отдыха, сообщил РИА Новости директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса

"Мы понесем убытки. Это обусловлено тем, что резко сократится поток китайских туристов на Дальний Восток. Наш туристские компании, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, транспортные компании, занимающиеся перевозкой туристов, в январе недополучают огромные деньги. И так же будет в феврале. Пострадает наша торговля, поскольку китайцы много покупали во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Благовещенске, Биробиджане, Хабаровске - это повлияет на доходную часть торговли", - сказал Латкин.

По его словам, туркомпании и авиаперевозчики уже терпят убытки, так как люди сдают билеты в КНР. Кроме того, есть опосредованный отрицательный эффект.

"Вслед за этим, поскольку сокращается объем производства в Китае, сокращается объем потребления топливных ресурсов в КНР. Китай стал меньше закупать нефтегазовых продуктов, и на рынке цена на нефть упала, отсюда пошел расти доллар, а рубль стал терять свои позиции. То есть это повлияет на компании, которые занимаются экспортом и импортом", - добавил эксперт.

Он отметил, что пока сложно говорить о возможных вариантах выхода из этой ситуации, так как вирус уже отмечается и в других азиатских странах. По словам Латкина, даже если границу откроют с 1 марта, россияне еще какое-то время все равно не будут ездить в КНР.

"Но наши туркомпании могут переориентировать туристов на отдых в других странах - через два месяца каникулы", - отметил он.