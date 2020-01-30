В Казахстане 38 человек находятся в больницах после посещения Китая

"У нас были госпитализированы 54 человека с вирусной инфекцией, с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них уже у 16 человек диагноз не подтверждён и они выписаны. На сегодняшний день в стационарах, в инфекционных больницах - 38 человек в особых условиях максимального санитарного наблюдения. Продолжаются диагностические мероприятия", - сообщил Биртанов на пресс-конференции.