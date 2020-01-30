В Казахстане 38 человек находятся в больницах после посещения Китая

НУР-СУЛТАН, 30 янв - РИА Новости. Около 40 человек находятся в больницах в Казахстане после посещения КНР, где распространяется коронавирус, сообщил в четверг министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
"У нас были госпитализированы 54 человека с вирусной инфекцией, с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них уже у 16 человек диагноз не подтверждён и они выписаны. На сегодняшний день в стационарах, в инфекционных больницах - 38 человек в особых условиях максимального санитарного наблюдения. Продолжаются диагностические мероприятия", - сообщил Биртанов на пресс-конференции.
По его словам, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане нет.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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