Оставленных в Шереметьево детей перевели в реабилитационный центр

"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому. Самая главная помощь для них сейчас - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы. Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье, и как можно скорее. У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.