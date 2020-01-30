Оставленных в Шереметьево детей перевели в реабилитационный центр

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, выписали из больницы и перевели в подмосковный социально-реабилитационный сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.
"Мальчиков накануне выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр в Подмосковье, с ними работают педагоги и психологи",- говорится в сообщении.
Так, в больнице дети прошли медицинское обследование. По сведениям министерства здравоохранения Московской области, состояние здоровья мальчиков оценивается как удовлетворительное.
"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому. Самая главная помощь для них сейчас - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы. Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье, и как можно скорее. У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.