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СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
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РИА Новости

СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar

14:16 30.01.2020 (обновлено: 19:11 30.01.2020)
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© Фото опубликовано Южным следственным управлением на транспорте СК РФПропавшая Ксения Литвинова
Пропавшая Ксения Литвинова
© Фото опубликовано Южным следственным управлением на транспорте СК РФ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала после поездки c попутчиками, сообщает "Кубань24".
В конце декабря 32-летняя женщина поехала в Санкт-Петербург к друзьям. В начале января она забронировала машину через сервис BlaBlaCar и выехала на ней домой в Туапсе. Второго числа Ксения позвонила родителям и рассказала, что уже через несколько часов будет в Краснодаре. С тех пор на связь она не выходила.
По данным Южного следственного управления на транспорте СК России, женщину могли высадить в Ростове-на-Дону.
Рост пропавшей — 150 сантиметров, черные волосы до плеч, глаза карие. На лбу небольшой шрам, на подбородке — родинка.
Ирина Ахматова
31 декабря 2018, 17:41
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
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Ростов-на-ДонуBlaBlaCarКраснодарТуапсеРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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