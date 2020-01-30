СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала после поездки c попутчиками, сообщает "Кубань24".
В конце декабря 32-летняя женщина поехала в Санкт-Петербург к друзьям. В начале января она забронировала машину через сервис BlaBlaCar и выехала на ней домой в Туапсе. Второго числа Ксения позвонила родителям и рассказала, что уже через несколько часов будет в Краснодаре. С тех пор на связь она не выходила.
По данным Южного следственного управления на транспорте СК России, женщину могли высадить в Ростове-на-Дону.
Рост пропавшей — 150 сантиметров, черные волосы до плеч, глаза карие. На лбу небольшой шрам, на подбородке — родинка.
31 декабря 2018, 17:41Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar