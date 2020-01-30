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СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
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РИА Новости

СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем

13:46 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкСтиральная машина
Стиральная машина
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Младенец, которого мать "постирала" в стиральной машине, родился живым. Об этом сообщило издание Е1 со ссылкой на комментарий представителей Талицкого межрайонного следственного отдела СКР в местной газете "Сельская новь".
Судебно-медицинская экспертиза тела младенца показала, что он родился живым, хотя женщина утверждала обратное.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК Российской Федерации. Женщину планируют направить на психиатрическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что жительница города Талица в Свердловской области "постирала" новорожденного. Женщина, по информации "Региона Онлайн", воспитывает вместе с мужем троих детей. Она не вставала на учет по беременности.
Как стало известно порталу, у женщины ночью начались преждевременные роды, а утром ее супруг проснулся и увидел произошедшее. Он обратился в полицию. Сама женщина, как сообщается, утверждает, что ребенок родился мертвым.
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Следственный комитет РФТалицаСвердловская областьРоссияПроисшествия
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