На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница Талицы в Свердловской области постирала новорожденного ребенка. Об этом пишет "Регион Онлайн" со ссылкой на источник.
По данным портала, женщина воспитывает с мужем троих детей. Она не вставала на учет по четвертой беременности.
Среди ночи у женщины начались преждевременные роды. Ее родственники в этот момент спали.
"Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию", — рассказал собеседник портала.
Сама роженица утверждает, что на самом деле ребенок родился мертвым.
Соседи семьи рассказали, что женщина работает в парикмахерской.
"Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом, — сообщила местная жительница порталу E1.
В настоящее время криминалисты выясняют детали трагедии. Экспертам предстоит выяснить, был ли ребенок мертвым при рождении, или его утопили в стиральной машине.
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