На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

По данным портала, женщина воспитывает с мужем троих детей. Она не вставала на учет по четвертой беременности.

Среди ночи у женщины начались преждевременные роды. Ее родственники в этот момент спали.

"Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию", — рассказал собеседник портала.

Сама роженица утверждает, что на самом деле ребенок родился мертвым.

Соседи семьи рассказали, что женщина работает в парикмахерской.

"Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом, — сообщила местная жительница порталу E1