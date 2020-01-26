Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T22:03+0300
https://ria.ru/20200126/1563900063.html
На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/16091/13/160911370_0:290:3000:1978_1036x0_80_0_0_1f53f32b6659d19c73a3e888551fbe42.jpg
РИА Новости

На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

22:03 26.01.2020
34059
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкСтиральная машина
Стиральная машина
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Стиральная машина. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница Талицы в Свердловской области постирала новорожденного ребенка. Об этом пишет "Регион Онлайн" со ссылкой на источник.
По данным портала, женщина воспитывает с мужем троих детей. Она не вставала на учет по четвертой беременности.
Среди ночи у женщины начались преждевременные роды. Ее родственники в этот момент спали.
"Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию", — рассказал собеседник портала.
Сама роженица утверждает, что на самом деле ребенок родился мертвым.
Соседи семьи рассказали, что женщина работает в парикмахерской.
"Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом, — сообщила местная жительница порталу E1.
В настоящее время криминалисты выясняют детали трагедии. Экспертам предстоит выяснить, был ли ребенок мертвым при рождении, или его утопили в стиральной машине.
Москитная сетка
18 июля 2019, 14:44
Дед в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
57233112927
Обсудить 33
ТалицаСвердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Мужчина бросил двух детей в аэропорту "Шереметьево"
Сотрудник полиции
Полиция нашла мать четверых детей из заброшенного дома в Чите
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган
Фотография кошки, опубликованная приютом Mitchell County Animal Rescue
Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"
Кареты скорой помощи в Ираке
СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В центре Москвы машина упала в реку
Почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк во время Божественной литургии
Умер почетный настоятель московского Елоховского собора Матфей Стаднюк
Богдан Бартниковский
Бывший узник Освенцима заявил, что помнит, кто его освободил
Вид на город София, Болгария
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Мишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий
00:19Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
00:16В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
00:14Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59СМИ: в ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
Лента новостейМолния