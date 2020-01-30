В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи

КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Верховный суд Хакасии приговорил деда и бабушку из Таштыпского района к 15 и 9 годам лишения свободы соответственно за сожжение внука в печи, сообщает прокуратура республики.
По данным прокуратуры, инцидент произошел год назад в деревне Харой.
Установлено, что "дедушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с особой жестокостью, затолкал малолетнего внука в растопленную топку печи". Перед этим бабушка, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась задушить ребенка.
Отмечается, что преступление было совершено из-за неприязни в связи с непрерывным плачем ребенка.
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"На стадии судебного следствия подсудимые виновными себя в совершении особо тяжкого преступления не признали. Суд... назначил наказание женщине - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, мужчине – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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