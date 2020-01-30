В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи

Установлено, что "дедушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с особой жестокостью, затолкал малолетнего внука в растопленную топку печи". Перед этим бабушка, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась задушить ребенка.

"На стадии судебного следствия подсудимые виновными себя в совершении особо тяжкого преступления не признали. Суд... назначил наказание женщине - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, мужчине – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года", - говорится в сообщении.