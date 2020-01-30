В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Озимые культуры в России в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся на 94,3% посевной площади, в изреженном на 5,7% площади, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.
"Если мы сегодня посмотрим в разрезе территорий, мы видим, что в плохом и изреженном состоянии находится 5,7% (посевов озимых - ред.). Это ниже среднемноголетних показателей", - сказал Некрасов, выступая на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании.
По его словам, наиболее сложная ситуация по состоянию озимых - в Северокавказском федеральном округе. "Там доля посевов, которые находятся в плохом состоянии, составляет более 14%", - указал глава департамента. В Центральном федеральном округе изреженные и невзошедшие посевы наблюдаются на 1,3% площади, в Северо-Западном - на 2,3%, в Южном - на 7,8% площади, в Приволжском на 2,7%, в Сибирском - на 0,2%.
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По оценке Минсельхоза, посевная площадь в России в 2020 году прогнозируется на уровне 80,35 миллиона гектаров, что на 1% (на 790,2 тысячи гектаров) больше, чем в 2019 году, следует из презентации Минсельхоза РФ, которую представил Некрасов. Под посевы зерновых и зернобобовых культур планируется отвести 47,403 миллиона гектаров (рост на 1,3% по сравнению с 2019 годом).
Яровой сев планируется провести на площади 51,967 миллиона гектаров (снижение на 0,9%), сев озимых зерновых оценивается в 18,284 миллиона гектаров (плюс 5%). Яровые зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году предполагается высадить на площади 29,174 миллиона гектаров (минус 0,6%). В частности, яровой пшеницей планируется засеять 12,177 миллиона гектаров (минус 0,7%), яровым ячменем - 7,871 миллиона гектаров (минус 3,8%). Посевные площади под кукурузу вырастут на 5,7%, до 2,733 миллиона гектаров, под рис - на 1,7%, до 197,4 тысячи гектаров, под гречиху - на 6,4%, до 858,2 тысячи гектаров.
Посевы под фабричную сахарную свеклу могут сократиться на 5,2% - до 1,085 миллиона гектаров, под подсолнечник - на 4,6%, до 8,11 миллиона гектаров, под яровой рапс - на 5,8%, до 1,293 миллиона гектаров. Сою планируется посадить на площади 3,172 миллиона гектаров, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Посевные площади под картофель в 2020 году в хозяйствах всех категорий могут вырасти на 4% и составить 1,329 миллиона гектаров, под овощи - на 1,9%, до 527,3 тысячи гектаров. Кормовыми культурами в следующем году может быть занято 15,499 миллиона гектаров (плюс 2,9%).