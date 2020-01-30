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Ленинградская область
2020-01-30T13:37+0300
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Ленобласть потратит более 1,5 млрд рублей на благоустройство парков
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РИА Новости

Ленобласть потратит более 1,5 млрд рублей на благоустройство парков

13:37 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году в Ленинградской области будут благоустроены общественные территории, на эти цели из регионального бюджета запланированы более полутора миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистарции.
По его словам, в 2020 году в бюджете Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра финансирования проекта "Формирование комфортной городской среды" — более 1,5 миллиарда рублей, которые пойдут на благоустройство 69 общественных территорий и 20 дворовых территорий в 57 муниципальных образованиях.
"Так, до конца года будут благоустроены главная городская площадь в Ивангороде, территория "Аэропарк" в Гатчине, парк в честь 75-летия Великой Отечественной войны во Всеволожске и еще 66 общественных пространств в разных районах и поселениях. В том числе, в любимом месте отдыха жителей Кудрово - парк "Оккервиль", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что также в Новом Девяткино будет благоустроен парк "Охтинская долина". Кроме того, в Мурино благоустроят общественную территорию "Школьный спуск". Помимо этого, в 2020 году будут продолжены проекты, начатые в прошлом году: парк в поселке Романовка, набережная реки Нева в Отрадном, зона у торгового центра "Северопарковый" в Приозерске. Очередной этап благоустройства начнется для нескольких городских территорий Луги и Выборга.
Ремонт дороги
23 января, 15:26Ленинградская область
Власти Ленобласти помогут муниципалитетам с ремонтом местных дорог
"До конца февраля в перечень благоустройства будут включены еще не менее 20 дворовых территорий региона", - подытожил собеседник агентства.
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Ленинградская областьЛенинградская областьОбщество
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