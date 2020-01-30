Ленобласть потратит более 1,5 млрд рублей на благоустройство парков

По его словам, в 2020 году в бюджете Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра финансирования проекта "Формирование комфортной городской среды" — более 1,5 миллиарда рублей, которые пойдут на благоустройство 69 общественных территорий и 20 дворовых территорий в 57 муниципальных образованиях.

"Так, до конца года будут благоустроены главная городская площадь в Ивангороде, территория "Аэропарк" в Гатчине, парк в честь 75-летия Великой Отечественной войны во Всеволожске и еще 66 общественных пространств в разных районах и поселениях. В том числе, в любимом месте отдыха жителей Кудрово - парк "Оккервиль", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также в Новом Девяткино будет благоустроен парк "Охтинская долина". Кроме того, в Мурино благоустроят общественную территорию "Школьный спуск". Помимо этого, в 2020 году будут продолжены проекты, начатые в прошлом году: парк в поселке Романовка, набережная реки Нева в Отрадном, зона у торгового центра "Северопарковый" в Приозерске. Очередной этап благоустройства начнется для нескольких городских территорий Луги и Выборга.