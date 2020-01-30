Казахстан закупит средства защиты от коронавируса на $3,9 миллиона

"Вчера глава правительства дал поручение приобрести дополнительные средства защиты, маски и нужные предметы. Подписал постановление, дополнительно 1,5 миллиарда тенге из резерва правительства выделено. Кроме того, есть запасы. В целом, если населению в случае заболевания потребуется медпомощь, у нас все есть возможности – и средства, и деньги", - сказал он в четверг журналистам в Нур-Султане.