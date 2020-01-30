Казахстан закупит средства защиты от коронавируса на $3,9 миллиона

АЛМА-АТА, 30 янв – РИА Новости. Правительство Казахстана выделило из резерва 1,5 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов) на покупку средств защиты от коронавирусной инфекции, сообщил заместитель премьер-министра республики Бердибек Сапарбаев.
"Вчера глава правительства дал поручение приобрести дополнительные средства защиты, маски и нужные предметы. Подписал постановление, дополнительно 1,5 миллиарда тенге из резерва правительства выделено. Кроме того, есть запасы. В целом, если населению в случае заболевания потребуется медпомощь, у нас все есть возможности – и средства, и деньги", - сказал он в четверг журналистам в Нур-Султане.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.