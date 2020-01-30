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Казахстан закупит средства защиты от коронавируса на $3,9 миллиона
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РИА Новости

Казахстан закупит средства защиты от коронавируса на $3,9 миллиона

13:24 30.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Медсестра в больнице. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 янв – РИА Новости. Правительство Казахстана выделило из резерва 1,5 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов) на покупку средств защиты от коронавирусной инфекции, сообщил заместитель премьер-министра республики Бердибек Сапарбаев.
"Вчера глава правительства дал поручение приобрести дополнительные средства защиты, маски и нужные предметы. Подписал постановление, дополнительно 1,5 миллиарда тенге из резерва правительства выделено. Кроме того, есть запасы. В целом, если населению в случае заболевания потребуется медпомощь, у нас все есть возможности – и средства, и деньги", - сказал он в четверг журналистам в Нур-Султане.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
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