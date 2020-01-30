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2020-01-30T13:23+0300
https://ria.ru/20200130/1564056901.html
Эксперт рассказал, чем Украине грозит истощение месторождений газа
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РИА Новости

Эксперт рассказал, чем Украине грозит истощение месторождений газа

13:23 30.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Истощение крупных газовых месторождений на Украине может побудить страну обратиться к России с вопросом о прямых поставках газа, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента финансовой компании Amarkets Артем Деев.
Дочернее предприятие "Нафтогаза" - "Укргазодобыча" - в среду сообщило об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны. Так, Яблуновское истощено на 79%, Ефремовское и Мелеховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%.
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"Да, Украина вполне может обратиться к России по вопросу прямой закупки газа у "Газпрома", - сказал эксперт в ответ на вопрос, как ситуация с газовыми месторождениями на Украине может сказаться на принятии решения о прямых поставках российского газа.
При этом аналитик ожидает очень жестких переговоров по поставкам газа на Украину, так как страна всегда считала цену "Газпрома" завышенной. "Но, учитывая, что договор на транзит топлива для Европы российский монополист подписал на очень невыгодных для себя условиях, вероятно, стоит ожидать поставок для Украины российского газа по вполне лояльным ценам", - полагает он.
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В декабре Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.
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Нафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
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