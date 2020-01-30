Эксперт рассказал, чем Украине грозит истощение месторождений газа

"Да, Украина вполне может обратиться к России по вопросу прямой закупки газа у "Газпрома", - сказал эксперт в ответ на вопрос, как ситуация с газовыми месторождениями на Украине может сказаться на принятии решения о прямых поставках российского газа.

При этом аналитик ожидает очень жестких переговоров по поставкам газа на Украину, так как страна всегда считала цену "Газпрома" завышенной. "Но, учитывая, что договор на транзит топлива для Европы российский монополист подписал на очень невыгодных для себя условиях, вероятно, стоит ожидать поставок для Украины российского газа по вполне лояльным ценам", - полагает он.