Во Львове сожгли автомобиль журналистки

"Сегодня, 30 января, в Галицкий отдел полиции обратилась журналистка и сообщила, что около полуночи неизвестный поджег ее автомобиль Mitsubishi Colt, который она оставила на ночь припаркованным возле дома", - говорится в сообщении.

На месте работали полицейские, они установили, что в результате пожара в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.