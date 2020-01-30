Во Львове сожгли автомобиль журналистки

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Автомобиль журналистки сожгли во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 30 января, в Галицкий отдел полиции обратилась журналистка и сообщила, что около полуночи неизвестный поджег ее автомобиль Mitsubishi Colt, который она оставила на ночь припаркованным возле дома", - говорится в сообщении.
По данным полиции, журналистка связывает поджог автомобиля с профессиональной деятельностью.
На месте работали полицейские, они установили, что в результате пожара в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
При этом журналистка "Радио Свобода" Галина Терещук сообщила в Facebook, что во Львове неизвестный человек в маске поджег ее автомобиль.
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