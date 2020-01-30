Мишустин опроверг информацию о доступе силовиков к данным россиян

"Второй пример — это то, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это и было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было", — сказал он на заседании правительства.