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Мишустин опроверг информацию о доступе силовиков к данным россиян
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РИА Новости

Мишустин опроверг информацию о доступе силовиков к данным россиян

13:01 30.01.2020 (обновлено: 18:05 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Правительства России Михаил Мишустин
Председатель Правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Информация о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным россиян в онлайне, не соответствует действительности, речь шла лишь об автоматизации доступа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Второй пример — это то, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это и было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было", — сказал он на заседании правительства.

Максут Шадаев
29 января, 14:25
В Минкомсвязи разъяснили идею дать силовикам доступ к данным россиян

"Нужно было подробно также и быстро объяснить людям, что речь в данном случае не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде. Но кто-то вот трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до средств массовой информации", — пояснил премьер-министр.

В среду газета "Ведомости" написала, что глава Минкомсвязи Максут Шадаев представил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" презентацию, в которой предлагалось к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах. По данным газеты, речь в частности идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Ранее Шадаев предложил перевести на электронный документооборот и автоматизировать доступ правоохранительных органов к персональным данным физических и юридических лиц, речи не идет о дополнительных полномочиях силовых ведомств, говорится в сообщении министерства.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
29 января, 12:19
В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан
12102006
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ВедомостиМихаил МишустинРоссияОбщество
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