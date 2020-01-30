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В России может появиться единая система защиты населения
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РИА Новости

В России может появиться единая система защиты населения

12:36 30.01.2020 (обновлено: 14:20 30.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо здания МЧС России
Девушка проходит мимо здания МЧС России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. МЧС планирует создать систему защиты населения, объединив Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему Гражданской обороны (ГО).
Такая инициатива обсуждалась на научно-практической конференции, проходящей на базе ВНИИ ГО ЧС.

"На сегодняшний день все законодательные вопросы проработаны и нуждаются в общественном обсуждении. Объединение двух систем позволит оптимизировать работу и снизить административные барьеры, повысить роль и эффективность гражданской обороны", — сказал на открытии конференции заместитель главы МЧС Павел Барышев.

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Среди прочего участники мероприятия обсудили подходы к созданию правовой и организационной баз будущей единой системы.
По словам директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олега Мануйло, у РСЧС и ГО практически идентичные органы управления и во многом схожие задачи.
"Обе масштабные системы защиты населения и территорий страны, РСЧС и ГО, имеют единое ресурсное обеспечение, применяют одни и те же способы защиты населения и территорий. Однако у каждой существует свое нормативное правовое поле", — отметил он.
По мнению участников конференции, создание единой системы поможет сэкономить средства, а также повысить уровень защиты населения, материальных и культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
17 сентября 2019, 18:17
Глава МЧС призвал уделять больше внимания предупреждающим мерам
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Российская академия наукМЧС РФРоссияОбщество
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