В России может появиться единая система защиты населения

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. МЧС планирует создать систему защиты населения, объединив Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему Гражданской обороны (ГО).

Такая инициатива обсуждалась на научно-практической конференции, проходящей на базе ВНИИ ГО ЧС.

"На сегодняшний день все законодательные вопросы проработаны и нуждаются в общественном обсуждении. Объединение двух систем позволит оптимизировать работу и снизить административные барьеры, повысить роль и эффективность гражданской обороны", — сказал на открытии конференции заместитель главы МЧС Павел Барышев.

Среди прочего участники мероприятия обсудили подходы к созданию правовой и организационной баз будущей единой системы.

По словам директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олега Мануйло, у РСЧС и ГО практически идентичные органы управления и во многом схожие задачи.

"Обе масштабные системы защиты населения и территорий страны, РСЧС и ГО, имеют единое ресурсное обеспечение, применяют одни и те же способы защиты населения и территорий. Однако у каждой существует свое нормативное правовое поле", — отметил он.