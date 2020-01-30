Газзаев может возглавить комитет Госдумы вместо врио главы Чувашии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат от "Справедливой России", заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев может возглавить комитет Госдумы по делам национальностей вместо ставшего врио главы Чувашии Олега Николаева, сообщил РИА Новости источник в партии.
"Возглавить комитет Госдумы по делам национальностей может депутат от фракции Валерий Газзаев", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что фракция в течение нескольких дней направит письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением по кандидатуре Газзаева. Как ожидается, решение о назначении Газзаева главой комитета будет принято на пленарном заседании 4 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.