Газзаев может возглавить комитет Госдумы вместо врио главы Чувашии

Он также уточнил, что фракция в течение нескольких дней направит письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением по кандидатуре Газзаева. Как ожидается, решение о назначении Газзаева главой комитета будет принято на пленарном заседании 4 февраля.