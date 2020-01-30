В Таиланде могут отменить визы по прибытии для туристов из Китая

БАНГКОК, 30 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда ставит перед правительством вопрос о временной отмене виз по прибытии для граждан КНР, заявил министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун на пресс-конференции в Бангкоке, которую транслировал телеканал Thairath TV.
"Завтра мы поставим этот вопрос на правительственном совещании по противодействию распространению эпидемии коронавируса. Мы сделаем это в интересах граждан Таиланда", — сказал чиновник, подчеркнув, что цель — обеспечить здоровье и душевное спокойствие граждан.
По его словам, сейчас принимаются все необходимые меры эпидемиологического контроля на всех границах, во всех портах и международных аэропортах Таиланда.
"В бангкокском аэропорту Суваннабхуми, через который обычно заезжает в Таиланд большая часть туристов из Китая, для рейсов из КНР выделена отдельная зона, в которой осуществляется тщательный контроль состояния здоровья прибывающих. Зона паспортного контроля для рейсов из КНР сейчас тоже отдельная, и там осуществляется повторный визуальный контроль состояния приезжающих", — рассказал Чанвиракун.
Он пояснил, что число туристов из Китая в Таиланде с каждым днем уменьшается в связи с мораторием на продажу групповых турпоездок, который действует в КНР с 28 января.
"Большинство китайских туристов, приезжавших на празднование Нового года, уже вернулись к себе в страну или вернутся туда в ближайшее время. Информация о пребывании в Таиланде двух миллионов китайских туристов — это фейковые новости. Их могло быть столько и должно было быть столько за весь период с декабря по февраль, однако сейчас в стране остаются только десятки тысяч китайских туристов, и они покинут Таиланд в ближайшие недели", — сказал министр.
По данным министерства туризма Таиланда, визами по прибытии пользуются больше 95 процентов туристов из КНР, приезжающих в страну. В последний год разрешения на въезд выдаются гражданам Китая бесплатно: это было сделано для привлечения в страну туристов. Таиланд посещают 12 миллионов китайских туристов в год.
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