В Таиланде могут отменить визы по прибытии для туристов из Китая

"Большинство китайских туристов, приезжавших на празднование Нового года, уже вернулись к себе в страну или вернутся туда в ближайшее время. Информация о пребывании в Таиланде двух миллионов китайских туристов — это фейковые новости. Их могло быть столько и должно было быть столько за весь период с декабря по февраль, однако сейчас в стране остаются только десятки тысяч китайских туристов, и они покинут Таиланд в ближайшие недели", — сказал министр.