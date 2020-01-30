ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Преступная группа, по данным следствия, состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба в городе Юхнов: они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое".

На видеоролике продолжительностью 2,5 минуты показано задержание оперативниками нелегальных оружейников на площадке стрелкового тира. Затем на видео демонстрируется изъятое оружие, в том числе модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки, карабины и пистолет-пулемет Шпагина.