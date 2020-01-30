ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
Преступная группа, по данным следствия, состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба в городе Юхнов: они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое".
24 мая 2019, 10:21ФСБ изъяла арсенал оружия из подпольных мастерских в ряде регионов
На видеоролике продолжительностью 2,5 минуты показано задержание оперативниками нелегальных оружейников на площадке стрелкового тира. Затем на видео демонстрируется изъятое оружие, в том числе модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки, карабины и пистолет-пулемет Шпагина.
ФСБ также показали цех со станками и деталями стрелкового оружия (стволы, затворы, приклады и так далее). Всего, по данным спецслужбы, изъято более 1,2 тысячи стволов.