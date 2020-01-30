ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

По версии следствия, преступная группа состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба "Паритет-СВ" в городе Юхнов.

Они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое". Силовики изъяли более 1,2 тысячи стволов российского и иностранного производства, сертифицированного как охотничьи карабины и массогабаритные макеты.