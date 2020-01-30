ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Калужской области в стрелковом клубе охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, сообщили в ФСБ.
По версии следствия, преступная группа состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба "Паритет-СВ" в городе Юхнов.
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Они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое". Силовики изъяли более 1,2 тысячи стволов российского и иностранного производства, сертифицированного как охотничьи карабины и массогабаритные макеты.
Среди найденного оружия — пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, а также большое количество патронов различного калибра.
© ФСБ РФСотрудники ФСБ России изъяли 1,2 тысячи стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России изъяли 1,2 тысячи стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области