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ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области
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РИА Новости

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

10:50 30.01.2020 (обновлено: 11:25 30.01.2020)
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© ФСБ РФСотрудники ФСБ РФ изъяли 1,2 тысячи боевых стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области
Сотрудники ФСБ РФ изъяли 1,2 тысячи боевых стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе Паритет-СВ в Калужской области
© ФСБ РФ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Калужской области в стрелковом клубе охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, сообщили в ФСБ.
По версии следствия, преступная группа состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба "Паритет-СВ" в городе Юхнов.
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Они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое". Силовики изъяли более 1,2 тысячи стволов российского и иностранного производства, сертифицированного как охотничьи карабины и массогабаритные макеты.
Среди найденного оружия — пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, а также большое количество патронов различного калибра.
© ФСБ РФСотрудники ФСБ России изъяли 1,2 тысячи стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области
Сотрудники ФСБ РФ изъяли 1,2 тысячи боевых стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе Паритет-СВ в Калужской области
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России изъяли 1,2 тысячи стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области
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ФСБ РФКалужская областьРоссияПроисшествия
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