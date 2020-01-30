Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-30T13:11+0300
https://ria.ru/20200130/1564049868.html
Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564051200_0:0:2313:1301_1036x0_80_0_0_d9fb03dd8e1b4fb943170f7c7c10647e.jpg
РИА Новости

Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

12:20 30.01.2020 (обновлено: 13:11 30.01.2020)
19238
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте. Соответствующее видео пранкеры выложили на своем канале в ютьюбе.
Как рассказал РИА Новости Кузнецов, роль Греты исполнила их знакомая, пожелавшая остаться неизвестной; от имени папы говорил Алексей Столяров. К разговору с "Гретой" Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара.
Зеленский говорит с пранкером
6 декабря 2019, 05:54
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
"Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми… Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен", — рассказала актеру "Грета".
Феникс заверил активистку, что они с Руни готовы оказать любую возможную помощь. В ответ она сказала, что хотела бы сняться в продолжении "Джокера". Актер пообещал поговорить с режиссером, если сиквел решат снимать. "Грета" также попросила Феникса рассмеяться, как его герой Джокер, чтобы ей потом завидовали все друзья. "Это непросто. Я уж и забыл, как это делается", — сказал актер, но после уговоров все же рассмеялся.
Раздача бургеров во время открытия ресторана Black Star Burger в Краснодаре
23 декабря 2019, 18:00
"Не дергаться". Пранкеры учинили вооруженный налет в бургерной Тимати
"Папа" Греты попытался повторить смех героя Хоакина, но она заметила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы.
"О боже мой! Это же пранк! Нас конкретно пранканули… Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", — догадался актер после небольшой паузы. Он поблагодарил пранкеров, отметив, что теперь, возможно, будет заикаться.
8419483533
Обсудить 6
КультураНовости культурыГрета ТунбергВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Хоакин Феникс
Популярные комментарии
что то отощав феникс,уж не захворал ли?
30 января, 13:47
Владимир Григорьев
20130001
Он для роли Джокера специально худел. Посмотрите фото с вручения ему "Золотого глобуса". Нормально он выглядит, даже упитанно))
30 января, 13:56
ИРИннокентий Ромашов
2650000
Рекомендуем
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Мишустин распорядился о закрытии границы России на Дальнем Востоке
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Ника Гварамия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора "Рустави 2"
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Кассир в супермаркете
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Ученые из Нью-Йоркского университета и Центра глобального изменения уровня моря в Абу-Даби откапывают буровую площадку после снегопада
Ученые обнаружили в основании антарктического ледника теплую воду
Фармацевт в аптеке
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Пойдет ли Путин на "сделку века" с Израилем и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
00:42В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
00:39Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Лента новостейМолния