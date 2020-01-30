Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте. Соответствующее видео пранкеры выложили на своем канале в ютьюбе.
Как рассказал РИА Новости Кузнецов, роль Греты исполнила их знакомая, пожелавшая остаться неизвестной; от имени папы говорил Алексей Столяров. К разговору с "Гретой" Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара.
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"Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми… Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен", — рассказала актеру "Грета".
Феникс заверил активистку, что они с Руни готовы оказать любую возможную помощь. В ответ она сказала, что хотела бы сняться в продолжении "Джокера". Актер пообещал поговорить с режиссером, если сиквел решат снимать. "Грета" также попросила Феникса рассмеяться, как его герой Джокер, чтобы ей потом завидовали все друзья. "Это непросто. Я уж и забыл, как это делается", — сказал актер, но после уговоров все же рассмеялся.
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"Папа" Греты попытался повторить смех героя Хоакина, но она заметила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы.
"О боже мой! Это же пранк! Нас конкретно пранканули… Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", — догадался актер после небольшой паузы. Он поблагодарил пранкеров, отметив, что теперь, возможно, будет заикаться.