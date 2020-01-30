Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Как рассказал РИА Новости Кузнецов, роль Греты исполнила их знакомая, пожелавшая остаться неизвестной; от имени папы говорил Алексей Столяров. К разговору с "Гретой" Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара.

"Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми… Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен", — рассказала актеру "Грета".

Феникс заверил активистку, что они с Руни готовы оказать любую возможную помощь. В ответ она сказала, что хотела бы сняться в продолжении "Джокера". Актер пообещал поговорить с режиссером, если сиквел решат снимать. "Грета" также попросила Феникса рассмеяться, как его герой Джокер, чтобы ей потом завидовали все друзья. "Это непросто. Я уж и забыл, как это делается", — сказал актер, но после уговоров все же рассмеялся.

"Папа" Греты попытался повторить смех героя Хоакина, но она заметила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы.