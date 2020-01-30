Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной

"Подобные публикации носят политический характер и к профессиональному военному анализу отношения не имеют. В этом списке должны находиться исключительно подлодки с баллистическими ракетами, такие как "Борей". "Ясень", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" здесь совершенно не при чем", - сказал Попов.