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Новое оружие России
2020-01-30T12:14+0300
https://ria.ru/20200130/1564049602.html
Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
https://cdn23.img.ria.ru/images/155180/35/1551803550_0:308:3072:2035_1036x0_80_0_0_3d6447ab518447e73a4ae932cd0311d3.jpg
РИА Новости

Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной

12:14 30.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Юрий Долгорукий"
Подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Список подводных лодок, которые способны "уничтожить мир за 30 минут", составленный американским изданием National Interest, является некорректным и неполным, заявил в четверг РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Ранее NI перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из них — российские (проекты 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и 885М "Ясень-М), остальные две — американские (субмарины типа "Огайо" и "Колумбия").

"Подобные публикации носят политический характер и к профессиональному военному анализу отношения не имеют. В этом списке должны находиться исключительно подлодки с баллистическими ракетами, такие как "Борей". "Ясень", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" здесь совершенно не при чем", - сказал Попов.

Адмирал пояснил, что боевые возможности головных частей баллистических ракет, прежде всего по весовым характеристикам ядерного заряда, несоизмеримо больше, чем у крылатых, они действительно гипотетически могут "уничтожить мир".
Собеседник агентства отметил, что список NI является неполным, поскольку в нем не указаны субмарины других ядерных держав – Великобритании, Франции, Китая.
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Новое оружие РоссииПодводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин"АПЛ "Ясень-М"Вячеслав ПоповПодводные лодки проекта 955 "Борей"ВеликобританияФранцияКитайРоссияСШАБезопасность
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