NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Журнал Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские , остальные две — американские

Автор статьи составил список из атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Подчеркивается, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" не рассматриваются, поскольку большинство из них уже списаны.

В рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей" , которые издание называет "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", а также подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины проекта 885М "Ясень-М" . Последние, считает автор статьи, могут подобраться к восточному побережью США на две тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в этой подборке оказались субмарины типа "Огайо" и новые подлодки типа "Колумбия", строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031-м.

Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.