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Новое оружие России
2020-01-30T10:13+0300
https://ria.ru/20200130/1564038601.html
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/33/1555583395_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_f2c755f4cfa36261ee720f0825525379.jpg
РИА Новости

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

06:27 30.01.2020 (обновлено: 10:13 30.01.2020)
408388
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.
Автор статьи составил список из атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Подчеркивается, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" не рассматриваются, поскольку большинство из них уже списаны.
В рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей", которые издание называет "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", а также подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины проекта 885М "Ясень-М". Последние, считает автор статьи, могут подобраться к восточному побережью США на две тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.
Из американских подлодок в этой подборке оказались субмарины типа "Огайо" и новые подлодки типа "Колумбия", строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031-м.
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Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.
"В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война", — пишет автор статьи.
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Новое оружие РоссииПодводные лодки типа «Колумбия»Подводные лодки типа "Огайо"Подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин"АПЛ "Ясень-М"Военно-морские силы СШАПодводные лодки проекта 955 "Борей"РоссияСШАВМФ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Хорошо, что у нас есть, чем ответить, есть эти подлодки и баллистические ракеты. Только неизбежное возмездие удерживает утрачивающего мировое господство и маразмирующего американского гегемона от ядерной авнтюры.
30 января, 07:00
АКАНДРЕЙ КОННИН
332726017
Никто еще про зарплаты и пенсии не писал? Тогда я начну. В 2019 году средняя зарплата россиян стала ниже китайцев. Даже в аграрной аргентине зарплаты и пенсии выше чем в нефтегазовой России.
30 января, 09:29
Пакет Санкций
15000017
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