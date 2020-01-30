Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

"Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение минут отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу", — написала она в своем Telegram-канале.