Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и министра обороны Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе корреспондентки RT Вафы Шабруни.
"Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение минут отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу", — написала она в своем Telegram-канале.
Как только состояние Шабруни стабилизировалось, ее эвакуировали в Хмеймим, сообщила Симоньян.
"Прислали за ней вертолет с медиками и специальным модулем для транспортировки раненых. Всю ночь консультировались со спецами из Бурденко и академии Кирова — как только позволит ее состояние, отправят Вафу лечиться в Москву. Я люблю свою страну за то, что она такая", — добавила главред телеканала.
Вафа Шабруни накануне получила серьезное ранение в провинции Идлиб. Как сообщалось, группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался. Корреспондентку экстренно доставили в больницу. Она получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в районе лица.
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