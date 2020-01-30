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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T12:05+0300
https://ria.ru/20200130/1564048863.html
Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1036x0_80_0_0_37aaf2b1e81020660af3e8d9caae9736.jpg
РИА Новости

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

12:01 30.01.2020 (обновлено: 12:05 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и министра обороны Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе корреспондентки RT Вафы Шабруни.

"Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение минут отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу", — написала она в своем Telegram-канале.

Как только состояние Шабруни стабилизировалось, ее эвакуировали в Хмеймим, сообщила Симоньян.
"Прислали за ней вертолет с медиками и специальным модулем для транспортировки раненых. Всю ночь консультировались со спецами из Бурденко и академии Кирова — как только позволит ее состояние, отправят Вафу лечиться в Москву. Я люблю свою страну за то, что она такая", — добавила главред телеканала.
Вафа Шабруни накануне получила серьезное ранение в провинции Идлиб. Как сообщалось, группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался. Корреспондентку экстренно доставили в больницу. Она получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в районе лица.
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
29 января, 17:53
Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуТелеканал RTИдлиб (мухафаза)Маргарита СимоньянСирия
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