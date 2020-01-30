В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации внесёт ко второму чтению в Госдуме закона о поправке к конституции положение об обязанности генпрокурора ежегодно представлять отчёт о своей деятельности сенаторам.
Традиция ежегодного доклада генпрокурора в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране за прошедший год существует уже давно и никогда не нарушалась, однако в конституции такой нормы нет.
"Я двумя руками поддерживаю предложение сделать такой ежегодный отчёт в Совете Федерации конституционной обязанностью генпрокурора. Мы сформулируем поручение оформить поправку от Совета Федерации и внести в Госдуму ко второму чтению закона", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в четверг.
Она подчеркнула, что доклад генпрокурора - это не рядовой отчёт, а документ, представляющий полную информацию о состоянии дел с защитой конституционных прав граждан и проблемах в этой области.
О том, что ежегодный отчет генерального прокурора РФ в Совфеде должен стать конституционной нормой, заявил в среду председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он сообщил, что сенаторы уже сформулировали соответствующую поправку в Основной закон и готовы внести ее в Госдуму в ближайшее время.