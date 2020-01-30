Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T12:03+0300
https://ria.ru/20200130/1564048832.html
В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора

12:01 30.01.2020 (обновлено: 12:03 30.01.2020)
84
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации внесёт ко второму чтению в Госдуме закона о поправке к конституции положение об обязанности генпрокурора ежегодно представлять отчёт о своей деятельности сенаторам.
Традиция ежегодного доклада генпрокурора в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране за прошедший год существует уже давно и никогда не нарушалась, однако в конституции такой нормы нет.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 11:51
В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
"Я двумя руками поддерживаю предложение сделать такой ежегодный отчёт в Совете Федерации конституционной обязанностью генпрокурора. Мы сформулируем поручение оформить поправку от Совета Федерации и внести в Госдуму ко второму чтению закона", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в четверг.
Она подчеркнула, что доклад генпрокурора - это не рядовой отчёт, а документ, представляющий полную информацию о состоянии дел с защитой конституционных прав граждан и проблемах в этой области.
О том, что ежегодный отчет генерального прокурора РФ в Совфеде должен стать конституционной нормой, заявил в среду председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он сообщил, что сенаторы уже сформулировали соответствующую поправку в Основной закон и готовы внести ее в Госдуму в ближайшее время.
Павел Крашенинников
Вчера, 11:13
В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции
301011
Обсудить 2
Конституция РФАндрей КлишасВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Павел Крашенинников
Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
Игорь Краснов
Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас призвал сделать отчет генпрокурора конституционной обязанностью
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
Подводная лодка Юрий Долгорукий
Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Путин поручил организовать внедрение технологий тушения лесных пожаров
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Путин поручил обеспечить участие ветеранов и героев в парадах Победы
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
00:42В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
00:39Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Лента новостейМолния