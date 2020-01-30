В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп

Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Архивное фото

Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пять подгрупп выделили в рабочей группе по изменению Пять подгрупп выделили в рабочей группе по изменению Конституции РФ для тематического обсуждения предлагаемых поправок к основному закону, рассказала сопредседатель рабгруппы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

"Чтобы оценить каждое из предложений, мы посчитали совершенно справедливым предложение Леонида Михайловича Рошаля о том, что нужно создать специализированные группы", - сказала Хабриева на очередном заседании группы.

Больше всего предложений поступает по вопросам социального блока, уточнила Хабриева, поэтому соответствующая подгруппа будет включат в себя наибольшее число участников. Так, модераторами подгруппы "Социальные вопросы, наука, культура" станут депутат Госдумы Ольга Баталина и секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. В состав группы войдут академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, замглавы СПЧ Ирина Киркора, писатель Захар Прилепин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие.

Модераторами подгруппы "Международное право" назначены глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов. В состав группы предлагаются, в том числе, сенатор Алексей Пушков, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

В подгруппе "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти" модераторами станут председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров и первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин. В состав группы войдут председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы Валентина Терешкова и другие.

Модераторами группы "Судебная власть и прокуратура" станут ректор МГЮА Виктор Блажеев и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. В состав войдут сенатор Светлана Горячева и заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ Михаил Марченко.

Также выделена подгруппа "Единая публичная власть, местное самоуправление". Ее модераторами станут председатель заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин и декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов. В состав группы войдут, в том числе, председатель Профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова и председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, который вошел в подгруппу по единой публичной власти и местному самоуправлению, рассказал, что изменение формата работы упорядочит деятельность по подготовке поправок.

"Если раньше рабочая группа принимала к рассмотрению любую поправку: и с голоса, и ту, которую в письменном порядке передавали сопредседателям, то сейчас работа приобретает более упорядоченный характер. Мы уже сами (в рамках подгрупп) формируем предложения, которые потом являются предметом рассмотрения на общем заседании рабочей группы", - сказал Шутов журналистам после очередного заседания рабгруппы.