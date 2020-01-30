Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега

"В настоящее время на месте предполагаемой посадки "Союз МС-13" в Казахстане сложная погодная ситуация, в районе основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата высокий снежный покров, для таких условий нужны высокопроходимые машины, которые способны проехать в тяжелых условиях местности к месту посадки. Поэтому в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы будет включен наш вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-9", - заявил представитель предприятия.