Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В связи со сложными погодными условиями в Казахстане для встречи спускаемого аппарата "Союз МС-13" будет привлечен вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-91, сообщили в четверг РИА Новости в компании "ТехноИмпульс".
В Казахстане 6 февраля должен совершить посадку "Союз МС-13" с возвращающимися с МКС россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.
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"В настоящее время на месте предполагаемой посадки "Союз МС-13" в Казахстане сложная погодная ситуация, в районе основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата высокий снежный покров, для таких условий нужны высокопроходимые машины, которые способны проехать в тяжелых условиях местности к месту посадки. Поэтому в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы будет включен наш вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-9", - заявил представитель предприятия.
Уточняется, что вездеход специально доработан и подготовлен для выполнения спасательных задач, на машину установлена специальная техника связи и другая аппаратура, которая позволяет длительное работать в автономном режиме.
На предприятии уточнили, что машины для встречи космонавтов выделяются в инициативном порядке.
"Нам покрывают расходы на топливо и колеса, в Казахстан машина добирается своим ходом", - заявил представитель предприятия.
Вездеход КРЕЧЕТ Z 310-91 способен перемещаться по любому бездорожью, а также умеет плавать. Заводится при температурах воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов. Ключевая особенность вездехода - запас хода 1,5 тысячи километров.