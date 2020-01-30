Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель

В декабре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что старт намечается на 30 марта. В середине января генеральный директор ИСС Николай Тестоедов рассказал вице-премьеру РФ Юрию Борисову, что запуск планируется в конце марта.

Отмечается, что суммарная масса космических аппаратов превышает энергетические возможности ракеты "Протон-М" с блоком "Бриз-М", поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных установок, работающих на ксеноне.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.