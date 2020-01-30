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РИА Наука
2020-01-30T11:36+0300
https://ria.ru/20200130/1564047585.html
Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
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РИА Новости

Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель

11:36 30.01.2020
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© Фото : ФГУП "Космическая связь"Телекоммуникационный спутник "Экспресс"
Телекоммуникационный спутник Экспресс
© Фото : ФГУП "Космическая связь"
Телекоммуникационный спутник "Экспресс". Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" планируется в апреле, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса).
В декабре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что старт намечается на 30 марта. В середине января генеральный директор ИСС Николай Тестоедов рассказал вице-премьеру РФ Юрию Борисову, что запуск планируется в конце марта.
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"Запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" намечен на апрель текущего года", - говорится в газете "Сибирский спутник", выпускаемой предприятием.
Отмечается, что суммарная масса космических аппаратов превышает энергетические возможности ракеты "Протон-М" с блоком "Бриз-М", поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных установок, работающих на ксеноне.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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РИА НаукаПротон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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