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Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
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РИА Новости

Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля

11:31 30.01.2020 (обновлено: 12:13 30.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Перерасчет осуществляется раз в год, исходя из коэффициента, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.
"Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030", — говорится в документе.
Это распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
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Михаил МишустинПравительство РФРоссияОбщество
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