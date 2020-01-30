Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля

Перерасчет осуществляется раз в год, исходя из коэффициента, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.

"Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030", — говорится в документе.

Это распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.