На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть McDonald's планирует в 2020 году развивать сеть на восток России, в частности, открыть рестораны на Дальнем Востоке, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании в России Марк Карена.
"В 2020 году мы планируем расширить географию от Калининграда, где мы уже работаем, до Дальнего Востока, где мы планируем открыть новые предприятия в Хабаровске и Владивостоке. Мы планируем, что в этом году количество ресторанов McDonald's превысит 800", - сказал Карена.
Сейчас самый восточный город присутствия McDonald's в России – это Красноярск.
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 735 ресторанов McDonald's. Марк Карена был назначен генеральным директором McDonald's в России в июле 2018 года.
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