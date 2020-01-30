На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's

"В 2020 году мы планируем расширить географию от Калининграда, где мы уже работаем, до Дальнего Востока, где мы планируем открыть новые предприятия в Хабаровске и Владивостоке. Мы планируем, что в этом году количество ресторанов McDonald's превысит 800", - сказал Карена.