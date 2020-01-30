Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T11:25+0300
https://ria.ru/20200130/1564046943.html
В волгоградском ЦПКиО опровергли данные об установке стендов с ошибкой
https://cdn21.img.ria.ru/images/150091/80/1500918072_0:128:3414:2048_1036x0_80_0_0_ffc81233957bfea5a7bd61ba5329b0c2.jpg
РИА Новости

В волгоградском ЦПКиО опровергли данные об установке стендов с ошибкой

11:25 30.01.2020
23
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 янв – РИА Новости. Директор центрального парка Волгограда Петр Пигалев опроверг информацию о том, что в парке установлены плакаты, посвященные победе в Сталинградской битве, с изображением ленты медали "За оборону Ленинграда" вместо ленты "За оборону Сталинграда".
Ранее издание V1.ru написало о том, что в центральном парке Волгограда к годовщине победы в Сталинградской битве появились стенды с ошибкой - так, на одном из них изображена фотография военных лет, которую обрамляет лента медали "За оборону Ленинграда" - оливкового цвета с зеленой полосой посередине, а полоса должна быть красная, как у ленты медали "За оборону Сталинграда". Информацию подхватили соцсети и другие СМИ.
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
13 августа 2019, 07:34
В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО
Как сообщил РИА Новости Пигалев, стенды были установлены не в этом году, а в 2018-м – к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, и лента была правильного цвета – оливкового с красной полосой, но за два года красный выгорел.
"Если вы внимательно посмотрите на плакат, то там видно, что он посвящен 75-летию победы в Сталинградской битве, там написано… Замена стендов запланирована, потому что уже 77 лет победе. Сегодня-завтра будут новые", - добавил Пигалев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Город Туапсе. Архив
18 сентября 2019, 11:37
Власти Туапсе исправят ошибки на памятнике городам-героям
000000
Обсудить 0
ЛенинградВолгоградОбщество
Рекомендуем
Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
Врач в одном из больничных отделений
Врач рассказал о состоянии четырех пострадавших в ДТП под Волгоградом
Ультра-ортодоксальные еврейские мужчины и дети во время еврейского праздника Пурим в Иерусалиме
Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
Борода: дружба между конфессиями ведет к снижению уровня ксенофобии
Павел Крашенинников
Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" сохранили программу полетов в Пекин и Харбин
Секрет долголетия – в гармонии с миром
Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
Пенсионное удостоверение
Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о приоритетных задачах в рамках евразийской экономической интеграции
Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская рассказала об отношении к закону против домашнего насилия
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Коми трактор провалился под лед на переправе
Города России. Липецк
Погодные аномалии не навредили озимым в Липецкой области
Режиссер Сергей Женовач
Сергей Женовач: режиссера всегда ведет неутомимая жажда — обрести дом
кадр из фильма Позаботься обо мне (Италия, реж. Марио Витале, 2018)
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль жанрового кино SPIFF
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Мишустин заявил о персональной ответственности вице-премьеров
12:20Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
12:18Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом
12:16Нетаньяху поблагодарил Путин за быстрое решение освободить Иссахар
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
Лента новостейМолния