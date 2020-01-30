В волгоградском ЦПКиО опровергли данные об установке стендов с ошибкой

ВОЛГОГРАД, 30 янв – РИА Новости. Директор центрального парка Волгограда Петр Пигалев опроверг информацию о том, что в парке установлены плакаты, посвященные победе в Сталинградской битве, с изображением ленты медали "За оборону Ленинграда" вместо ленты "За оборону Сталинграда".
Ранее издание V1.ru написало о том, что в центральном парке Волгограда к годовщине победы в Сталинградской битве появились стенды с ошибкой - так, на одном из них изображена фотография военных лет, которую обрамляет лента медали "За оборону Ленинграда" - оливкового цвета с зеленой полосой посередине, а полоса должна быть красная, как у ленты медали "За оборону Сталинграда". Информацию подхватили соцсети и другие СМИ.
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Как сообщил РИА Новости Пигалев, стенды были установлены не в этом году, а в 2018-м – к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, и лента была правильного цвета – оливкового с красной полосой, но за два года красный выгорел.
"Если вы внимательно посмотрите на плакат, то там видно, что он посвящен 75-летию победы в Сталинградской битве, там написано… Замена стендов запланирована, потому что уже 77 лет победе. Сегодня-завтра будут новые", - добавил Пигалев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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