В Кемерово ветерану к юбилею Победы позволили пострелять из гаубицы

"На полигоне Юргинский в Кемеровской области для фронтовика спустя 75 лет показали "боевую подругу" - легендарную советскую легкую противотанковую самоходную артиллерийскую установку ЗИС-30. Михаил Асанов так обрадовался встрече с оружием Победы, рядом с которым воевал, что расцеловал гаубицу и рассказал военнослужащим о фронтовых буднях", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Затем артиллеристы показали ветерану современное оружие - гаубицу "Мста-Б". Фронтовик не удержался и в составе расчета произвел несколько выстрелов. В пресс-службе отметили, что 94-летний артиллерист успешно произвел наводку, а после завершения стрельб доложил начальнику бригады, что цель поражена.

"Девятого мая 1945 года мы салютовали в честь Победы именно из этих пушек ЗИС-30. Сегодня российская армия - это надежный щит нашей Родины. И важно, чтобы нынешнее поколения, как отцы и деды, отстаивали мир на нашей родной земле", - процитировали в пресс-службе ЦВО слова Асанова.

Михаил Васильевич Асанов с 16-летнего возраста в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу". После прохождения военной службы приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.