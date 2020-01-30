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В Кемерово ветерану к юбилею Победы позволили пострелять из гаубицы
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РИА Новости

В Кемерово ветерану к юбилею Победы позволили пострелять из гаубицы

11:10 30.01.2020 (обновлено: 11:22 30.01.2020)
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© Телеканал "Звезда"Стоп-кадр ознакомления ветерана Михаила Асанова с гаубицей "Мста-Б"
Стоп-кадр ознакомления ветерана Михаила Асанова с гаубицей Мста-Б
© Телеканал "Звезда"
Стоп-кадр ознакомления ветерана Михаила Асанова с гаубицей "Мста-Б"
НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне устроили для 94-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Асанова встречу с установкой ЗИС-30 и дали пострелять из современной гаубицы.
"На полигоне Юргинский в Кемеровской области для фронтовика спустя 75 лет показали "боевую подругу" - легендарную советскую легкую противотанковую самоходную артиллерийскую установку ЗИС-30. Михаил Асанов так обрадовался встрече с оружием Победы, рядом с которым воевал, что расцеловал гаубицу и рассказал военнослужащим о фронтовых буднях", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
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Затем артиллеристы показали ветерану современное оружие - гаубицу "Мста-Б". Фронтовик не удержался и в составе расчета произвел несколько выстрелов. В пресс-службе отметили, что 94-летний артиллерист успешно произвел наводку, а после завершения стрельб доложил начальнику бригады, что цель поражена.
"Девятого мая 1945 года мы салютовали в честь Победы именно из этих пушек ЗИС-30. Сегодня российская армия - это надежный щит нашей Родины. И важно, чтобы нынешнее поколения, как отцы и деды, отстаивали мир на нашей родной земле", - процитировали в пресс-службе ЦВО слова Асанова.
Михаил Васильевич Асанов с 16-летнего возраста в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу". После прохождения военной службы приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.
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Центральный военный округДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Кемеровская областьОбщество
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