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Культура
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Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали
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РИА Новости

Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали

11:09 30.01.2020 (обновлено: 11:10 30.01.2020)
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© AP PhotoХудожник-сюрреалист Сальвадор Дали
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали
© AP Photo
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 30 янв - РИА Новости. Более десяти бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали похитили в ночь на четверг из галереи в центре Стокгольма, сообщает издание Dagens Nyheter.
По словам владельца галереи Couleur Педера Энстрёма (Peder Enström), неизвестные проникли в здание, где проходила выставка, и похитили 10 или 12 работ знаменитого художника. Скульптуры оцениваются в 200-500 тысяч крон (20-50 тысяч евро).
"Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон (примерно 300-400 тысяч евро)", - рассказал Энстрём.
Пропажа была обнаружена около 4 часов утра. Полиция начала расследование.
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