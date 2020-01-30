Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали

По словам владельца галереи Couleur Педера Энстрёма (Peder Enström), неизвестные проникли в здание, где проходила выставка, и похитили 10 или 12 работ знаменитого художника. Скульптуры оцениваются в 200-500 тысяч крон (20-50 тысяч евро).