Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Совета безопасности . Совфед одобрил закон о введении должности заместителя председателя

Согласно документу, президент назначает и освобождает от должности зампредседателя Совбеза, а также определяет его полномочия.

При этом зампред обязуется сообщать в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть россияне, не имеющие другого гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции