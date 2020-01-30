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Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза
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РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза

11:02 30.01.2020 (обновлено: 11:42 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Совфед одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности.
Согласно документу, президент назначает и освобождает от должности зампредседателя Совбеза, а также определяет его полномочия.
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 января 2020
23 января, 10:49
Жириновский предложил переименовать должность зампреда Совбеза
При этом зампред обязуется сообщать в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть россияне, не имеющие другого гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
19 января, 13:12
Медведев рассказал о введении должности зампреда Совбеза
Правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции.
Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности. На следующий день президент внес в Госдуму законопроект о введении новой должности и назначил на этот пост Медведва.
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