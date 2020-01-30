Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Совфед одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности.
Согласно документу, президент назначает и освобождает от должности зампредседателя Совбеза, а также определяет его полномочия.
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При этом зампред обязуется сообщать в установленном порядке о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть россияне, не имеющие другого гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
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Правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции.
Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности. На следующий день президент внес в Госдуму законопроект о введении новой должности и назначил на этот пост Медведва.