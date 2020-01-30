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Два американских спутника едва не столкнулись над США
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РИА Новости

Два американских спутника едва не столкнулись над США

10:49 30.01.2020
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© NASA / Robert Simmon / Chris ElvidgeВид США из космоса
Вид США из космоса
© NASA / Robert Simmon / Chris Elvidge
Вид США из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января, сообщило Космическое командование США.
Во вторник американская компания LeoLabs, которая отслеживает космический мусор и предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите, сообщила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января в 02.40 мск на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания).
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"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидента", - говорится в сообщении Космического командования США в Twitter.
Спутник IRAS был запущен в космос в 1983 году, GGSE-4 - в 1967 году.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
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Космос - РИА НаукаСША
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