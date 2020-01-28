Два американских спутника могут столкнуться над США 30 января

Американская компания LeoLabs занимается отслеживанием космического мусора и предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите.

Отмечается, что по расчетам два объекта пролетят на расстоянии 15-30 метров и относительной скорости 14,7 километров в секунду. Компания считает, что из-за больших габаритов спутников вероятность их столкновения составляет 1 к 100.