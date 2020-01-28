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РИА Наука
2020-01-28T20:01+0300
https://ria.ru/20200128/1563985413.html
Два американских спутника могут столкнуться над США 30 января
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РИА Новости

Два американских спутника могут столкнуться над США 30 января

19:42 28.01.2020 (обновлено: 20:01 28.01.2020)
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© ESA/Hubble/ESO/M. KornmesserЗвездное небо
Звездное небо
© ESA/Hubble/ESO/M. Kornmesser
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4, могут столкнуться в космосе над территорией США в ночь на 30 января, сообщила компания LeoLabs.
Американская компания LeoLabs занимается отслеживанием космического мусора и предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите.
В Twitter компании говорится, что спутник IRAS, запущенный в космос в 1983 году, и аппарат GGSE-4, выведенный на орбиту в 1967 году, могут столкнуться 30 января в 02.40 мск на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания).
Отмечается, что по расчетам два объекта пролетят на расстоянии 15-30 метров и относительной скорости 14,7 километров в секунду. Компания считает, что из-за больших габаритов спутников вероятность их столкновения составляет 1 к 100.
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РИА НаукаПиттсбургКосмос - РИА НаукаСША
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