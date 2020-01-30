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В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой
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РИА Новости

В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой

10:35 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Подросток в Ленобласти получил тяжелые травмы после попытки покончить с собой, возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщает в четверг региональная полиция.
Инцидент произошел накануне в городе Кудрово у дома 3 по Каштановой аллее.
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"Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" в отношении неустановленного лица/лиц. Ведется расследование", - сказано в релизе.
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