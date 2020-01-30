В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Подросток в Ленобласти получил тяжелые травмы после попытки покончить с собой, возбуждено уголовное дело о доведении до суицида, сообщает в четверг региональная полиция.
Инцидент произошел накануне в городе Кудрово у дома 3 по Каштановой аллее.
9 декабря 2019, 09:00РИА НаукаУченые пытаются защитить подростков от самоповреждающего поведения
"Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" в отношении неустановленного лица/лиц. Ведется расследование", - сказано в релизе.