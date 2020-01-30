Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Боковой

Итоги года: год устойчивого рунета

Итоги года: год устойчивого рунета

Бокова представляла в Совфеде заксобрание Саратовской области с 2012 года, была первым зампредом комета Совета Федерации по конституционному законодательству, стала соавтором закона об устойчивом развитии рунета.