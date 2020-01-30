Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Боковой

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Саратовской области Людмилы Боковой.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил 27 января Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
29 декабря 2019, 17:26Новый год—2020Итоги года: год устойчивого рунета
Бокова представляла в Совфеде заксобрание Саратовской области с 2012 года, была первым зампредом комета Совета Федерации по конституционному законодательству, стала соавтором закона об устойчивом развитии рунета.