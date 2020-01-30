Провал "блицкрига" в Венесуэле осознают и в США, заявили в МИД России

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Провал "блицкрига" Провал "блицкрига" в Венесуэле осознают и в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин

"Случай с санкциями в отношении Луиса Парры и поддержавших его депутатов Нацассамблеи Венесуэлы в определенной степени примечателен. Парламентариев, находящихся, к слову, в оппозиции в правительству, "наказали" исключительно за их право выразить свою волю и проголосовать в соответствии с убеждениями, а не так, как это считали правильным радикалы и их вашингтонские покровители. Ничего не скажешь: "сильнейшая" трактовка демократии!" - отметил дипломат.

Спустя год после начала массовых протестов в Венесуэле можно "констатировать провал замышлявшегося "блицкрига", подчеркнул Щетинин. Этот провал осознают и в США, добавил он.

"Как нам видится, провал "блицкрига" осознают и в Вашингтоне. Мы обратили внимание на некоторое изменение риторики представителей администрации США в отношении Венесуэлы. Так, в заявлении Госсекретаря Майка Помпео 9 января публично подтверждается отказ от применения силы и не исключается возможность переговоров с правительством Николаса Мадуро. Это правильные слова, которым хотелось бы видеть подтверждение на деле. Однако пока получается наоборот: Южное командование США организовало проведении совместных с ВС Колумбии учений на территории этой страны. Как видим, тезис о "всех опциях на столе" не снят с повестки дня", - пояснил Щетинин.

Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.