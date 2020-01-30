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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-30T11:05+0300
https://ria.ru/20200130/1564043904.html
Провал "блицкрига" в Венесуэле осознают и в США, заявили в МИД России
https://cdn22.img.ria.ru/images/134285/79/1342857926_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8816ffce1c0d2a292635f6c7be6be761.jpg
РИА Новости

Провал "блицкрига" в Венесуэле осознают и в США, заявили в МИД России

10:16 30.01.2020 (обновлено: 11:05 30.01.2020)
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© Фото : МИД РФДиректор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
© Фото : МИД РФ
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Провал "блицкрига" в Венесуэле осознают и в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Случай с санкциями в отношении Луиса Парры и поддержавших его депутатов Нацассамблеи Венесуэлы в определенной степени примечателен. Парламентариев, находящихся, к слову, в оппозиции в правительству, "наказали" исключительно за их право выразить свою волю и проголосовать в соответствии с убеждениями, а не так, как это считали правильным радикалы и их вашингтонские покровители. Ничего не скажешь: "сильнейшая" трактовка демократии!" - отметил дипломат.
Спустя год после начала массовых протестов в Венесуэле можно "констатировать провал замышлявшегося "блицкрига", подчеркнул Щетинин. Этот провал осознают и в США, добавил он.
"Как нам видится, провал "блицкрига" осознают и в Вашингтоне. Мы обратили внимание на некоторое изменение риторики представителей администрации США в отношении Венесуэлы. Так, в заявлении Госсекретаря Майка Помпео 9 января публично подтверждается отказ от применения силы и не исключается возможность переговоров с правительством Николаса Мадуро. Это правильные слова, которым хотелось бы видеть подтверждение на деле. Однако пока получается наоборот: Южное командование США организовало проведении совместных с ВС Колумбии учений на территории этой страны. Как видим, тезис о "всех опциях на столе" не снят с повестки дня", - пояснил Щетинин.
Борьба за Трампа: Мадуро и Гуаидо хотят прямого диалога с Белым домом
21 января, 12:45Акценты
Борьба за Трампа: Мадуро и Гуаидо хотят прямого диалога с Белым домомГоссекретарь США Майк Помпео заявил: Вашингтон работает с мировым сообществом над "проектом" смены президента Венесуэлы Николаса Мадуро и проведением в этой стране "свободных и честных" выборов.
Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Читайте полный текст интервью Александра Щетинина >>
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
25 января, 22:19Попытка госпереворота в Венесуэле
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМайк ПомпеоМинистерство финансов СШАНиколас МадуроМИД РФМоскваВашингтон (штат)СШАВ мире
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