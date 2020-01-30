Александр Щетинин: поддержку наследия Чавеса оппоненты недооценили

Спустя год после начала массовых антиправительственных протестов в Венесуэле наступило относительное затишье. В январе спикером Национальной ассамблеи стал провластный депутат Луис Парра, однако оппозиция пока не намерена сдаваться. О развитии ситуации в стране и сотрудничестве Москвы и Каракаса в этих непростых условиях в интервью РИА Новости рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин

— США расширили санкции против Венесуэлы, включив в них, в частности, Луиса Парру, который был избран на пост спикера парламента вместо Хуана Гуайдо. Считают ли в Москве этот шаг очередным примером вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы? Как вообще в Москве сейчас оценивают ситуацию в этой стране? Видят ли риск военного вмешательства США или он исчез?

— Санкционная политика США против Венесуэлы и ее народа перешагнула все мыслимые пределы контрпродуктивности и антигуманности, давно забыла и попрала международное право. Наша позиция по поводу санкций в целом и в отношении Венесуэлы, в частности, хорошо известна: мы категорически не приемлем использование односторонних неправомерных ограничений против суверенных государств и их представителей. Политика рестрикций, вводимых без одобрения Совета Безопасности ООН, противоречит уставу этой универсальной международной организации, препятствует демократическому развитию государств в соответствии с выбранным их гражданами курсом.

Именно нажим, который оказывают США на законные власти Венесуэлы с использованием различных видов рестрикций, привел в прошлом году к срыву переговоров между правительством и оппозицией в рамках "процесса Осло", осложнил поиск компромиссных развязок в этой стране.

Случай с санкциями в отношении Луиса Парры и поддержавших его депутатов Нацассамблеи Венесуэлы в определенной степени примечателен. Парламентариев, находящихся, к слову, в оппозиции к правительству, наказали исключительно за их право выразить свою волю и проголосовать в соответствии с убеждениями, а не так, как это считали правильным радикалы и их вашингтонские покровители. Ничего не скажешь: сильнейшая трактовка демократии!

Сейчас, спустя год после начала радикальной оппозицией под управлением Вашингтона "операции", смысл которой сформировать в Венесуэле альтернативный законному правительству центр власти в лице бывшего тогда спикера парламента Хуана Гуаидо, можем констатировать провал замышлявшегося "блицкрига". Несмотря на раскачивание уличной стихии, ужесточение санкционного удушения национальной экономики, стремление поощрить военнослужащих к нарушению присяги, наконец, прямую силовую попытку государственного переворота 30 апреля прошлого года, руководство страны во главе с президентом Николасом Мадуро выстояло. Оппоненты – в силу самонадеянности или нехватки профессионализма – явно недооценили степень поддержки наследия Уго Чавеса со стороны венесуэльского народа (и это при всех действительно серьезных социально-экономических сложностях, переживаемых страной), его растущую усталость от политического противостояния и выражаемый запрос на поиск решения проблем на путях инклюзивного диалога между венесуэльцами на основе права и без деструктивного вмешательства извне.

Очевидная востребованность в венесуэльском обществе переговорного пути урегулирования существующих острых противоречий подтверждается определенным прогрессом в рамках начатого в сентябре 2019 года круглого стола национального диалога между правительством Мадуро и так называемой умеренной частью оппозиции, включая предметную дискуссию о путях обновления избирательной системы, проведения экономических реформ и другое.

Актуально США переформатирует давление на Венесуэлу

Как нам видится, провал "блицкрига" осознают и в Вашингтоне. Мы обратили внимание на некоторое изменение риторики представителей администрации США в отношении Венесуэлы. Так, в заявлении госсекретаря Майка Помпео 9 января публично подтверждается отказ от применения силы и не исключается возможность переговоров с правительством Мадуро. Это правильные слова, которым хотелось бы видеть подтверждение на деле. Однако пока получается наоборот: Южное командование США организовало проведение совместных с ВС Колумбии учений на территории этой страны. Как видим, тезис о "всех опциях на столе" не снят с повестки дня.

Убеждены, что в сложившихся условиях Венесуэле и венесуэльскому народу как никогда требуется мирное, политико-дипломатическое решение внутреннего конфликта, которое должны найти сами венесуэльцы посредством инклюзивного диалога, при уважении национального законодательства, при уважении международных норм. Это наша принципиальная позиция. Уверены, что именно такое решение надлежит поддерживать мировому сообществу.

— Во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву в сентябре прошлого года на встрече с Владимиром Путиным обсуждался вопрос долговых обязательств Каракаса перед Москвой. Есть ли сейчас понимание, как Венесуэла намерена реструктуризировать долг перед Россией? В какие сроки?

— Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему. Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит.

— Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым в октябре прошлого года сообщил, что стороны продлили контракты в военно-технической сфере. Планирует ли Россия начать поставки новой техники? Поступали ли запросы от венесуэльской стороны? Планируется ли участие российской военной техники и техперсонала, находящегося в Венесуэле в рамках подготовки венесуэльских специалистов, в военных учениях, которые запланированы в Венесуэле в феврале? Будет ли для этой цели проведена ротация российского персонала или отправлена в Венесуэлу дополнительная группа российских военных специалистов?

— Мы уже неоднократно говорили, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 2001 года и российские военные специалисты находятся в Венесуэле для выполнения обязательств по ремонту и обслуживанию ранее поставленной военной техники.

Ни о каких совместных военных учениях речи не идет. Главную задачу сотрудничества в военно-технической области видим в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров.

— Гуманитарная помощь Венесуэле со стороны России в текущем году продолжится?

— Мы уделяем большое внимание совместным проектам, которые несут в себе гуманитарную составляющую. В 2020 году планируется поставить в Венесуэлу более пяти миллионов доз инсулина, что позволит обеспечить порядка 400 тысяч венесуэльцев, страдающих диабетом, жизненно важным препаратом.

Еще один пример – поставки в эту страну вакцин против гриппа. В сентябре прошлого года на переговорах Путина с Мадуро была достигнута договоренность о направлении в Каракас до конца 2019 года 1,5 миллиона доз. Это большой объем, производство было развернуто в экстренном порядке. 30 декабря груз был доставлен в Каракас в согласованном объеме. На 2020-2022 годы запланированы поставки в размере 3 миллионов доз ежегодно.

— И позвольте последний вопрос о Боливии, где 3 мая пройдут всеобщие выборы. Планирует ли Москва направлять туда своих наблюдателей?