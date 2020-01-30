В МИД рассказали о ситуации с долгом Венесуэлы перед Россией

"Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему. Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.