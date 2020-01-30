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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-30T11:05+0300
https://ria.ru/20200130/1564043874.html
В МИД рассказали о ситуации с долгом Венесуэлы перед Россией
https://cdn22.img.ria.ru/images/134285/89/1342858981_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_f3311dfd418761b77f40591f9b88561c.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о ситуации с долгом Венесуэлы перед Россией

10:15 30.01.2020 (обновлено: 11:05 30.01.2020)
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© Фото : МИД РФДиректор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
© Фото : МИД РФ
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Венесуэла полностью выполняет свои обязательства по государственному кредиту, вопрос реструктуризации долга перед Россией на повестке дня не стоит, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему. Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Каракаса, в котором определены условия и график его выплаты. Обслуживание госдолга предполагает платежи два раза в год.
В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. По данным на октябрь 2019 года, сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.
Читайте полный текст интервью Александра Щетинина >>
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеАлександр ЩетининМИД РФВенесуэлаРоссияЭкономика
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