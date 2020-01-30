В МИД рассказали о ситуации с долгом Венесуэлы перед Россией

"Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему. Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Каракаса, в котором определены условия и график его выплаты. Обслуживание госдолга предполагает платежи два раза в год.
В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. По данным на октябрь 2019 года, сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.