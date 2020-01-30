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Врач рассказал о состоянии четырех пострадавших в ДТП под Волгоградом
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РИА Новости

Врач рассказал о состоянии четырех пострадавших в ДТП под Волгоградом

10:06 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Одна из пятерых пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Волгоградом отказалась от госпитализации, остальные, включая троих детей, остаются в больнице, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
В среду на трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Саратов-Пятигорск, в результате ДТП, по информации облздрава, пострадали пятеро, включая троих детей от пяти месяцев до 3 лет. Пострадавшие были доставлены в больницы Камышина, их состояние медики оценили как средней степени тяжести.
"Одна из пострадавших – женщина 1948 года рождения – отказалась от госпитализации и покинула больницу. Дети двух и трех лет, а также мать с пятимесячной дочкой остаются под наблюдением медиков", - сказали в ведомстве.
Полицейский
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ВолгоградКамышинский районКамышинПроисшествия
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