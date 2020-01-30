Врач рассказал о состоянии четырех пострадавших в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Одна из пятерых пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе под Волгоградом отказалась от госпитализации, остальные, включая троих детей, остаются в больнице, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
В среду на трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Саратов-Пятигорск, в результате ДТП, по информации облздрава, пострадали пятеро, включая троих детей от пяти месяцев до 3 лет. Пострадавшие были доставлены в больницы Камышина, их состояние медики оценили как средней степени тяжести.
"Одна из пострадавших – женщина 1948 года рождения – отказалась от госпитализации и покинула больницу. Дети двух и трех лет, а также мать с пятимесячной дочкой остаются под наблюдением медиков", - сказали в ведомстве.