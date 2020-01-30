Врач рассказал о состоянии четырех пострадавших в ДТП под Волгоградом

В среду на трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Саратов-Пятигорск, в результате ДТП, по информации облздрава, пострадали пятеро, включая троих детей от пяти месяцев до 3 лет. Пострадавшие были доставлены в больницы Камышина, их состояние медики оценили как средней степени тяжести.