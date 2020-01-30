Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации примет отдельное постановление, которое будет регулировать все связанные с рассмотрением Совфедом поправок в конституцию вопросы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки", - сказал он.
Он уточнил, что документ будет принят сенаторами на очередном заседании верхней палаты 12 февраля.