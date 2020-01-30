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Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Совфед примет отдельное постановление о поправках в Конституцию

10:05 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Совет Федерации примет отдельное постановление, которое будет регулировать все связанные с рассмотрением Совфедом поправок в конституцию вопросы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки", - сказал он.
Он уточнил, что документ будет принят сенаторами на очередном заседании верхней палаты 12 февраля.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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