МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы

"Мы уже неоднократно говорили, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным Соглашением от 2001 года и российские военные специалисты находятся в Венесуэле для выполнения обязательств по ремонту и обслуживанию ранее поставленной военной техники", - сказал дипломат.

"Ни о каких совместных военных учениях речи не идет. Главную задачу сотрудничества в военно-технической области видим в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров", - подчеркнул он.

Венесуэла планирует провести 15-16 февраля первые в новом году военные учения с участием всех вооруженных сил, заявил ранее президент страны Николас Мадуро. Он добавил, что на учениях будут отрабатывать защиту городов.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.