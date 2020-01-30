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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-30T11:04+0300
https://ria.ru/20200130/1564043258.html
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/89/1562318968_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_29ab4937d6b493be7b0d8b9631487289.jpg
РИА Новости

МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы

10:03 30.01.2020 (обновлено: 11:04 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы уже неоднократно говорили, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным Соглашением от 2001 года и российские военные специалисты находятся в Венесуэле для выполнения обязательств по ремонту и обслуживанию ранее поставленной военной техники", - сказал дипломат.
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"Ни о каких совместных военных учениях речи не идет. Главную задачу сотрудничества в военно-технической области видим в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров", - подчеркнул он.
Венесуэла планирует провести 15-16 февраля первые в новом году военные учения с участием всех вооруженных сил, заявил ранее президент страны Николас Мадуро. Он добавил, что на учениях будут отрабатывать защиту городов.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Читайте полный текст интервью Александра Щетинина >>
Венесуэла
6 октября 2019, 01:37
Россия и Венесуэла планируют составить план сотрудничества до 2030 года
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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