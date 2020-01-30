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Сбербанк подключил к системе платежей сотовых операторов Таджикистана
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РИА Новости

Сбербанк подключил к системе платежей сотовых операторов Таджикистана

10:01 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Таджикистана, сообщили в крупнейшем российском банке.
"Сбербанк сообщает о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанк могут легко и быстро оплатить услуги связи Tcell, "Мегафона", Zet-Mobile и Babilon-Mobile как в России, так и за ее пределами", - сказано в сообщении кредитной организации.
Клиенты Сбербанка через мобильное приложение или банкоматы имеют возможность без комиссии моментально пополнять баланс своего телефона и оплачивать услуги связи, пояснили в банке.
В Сбербанке напомнили, что в ноябре прошлого года банк вышел на международный рынок платежей, подключив к своей платежной системе национального оператора связи Таджикистана компанию Tcell. Данный сервис, указали в кредитной организации, оказался востребованным среди работающих в России или посещающих страну в качестве туристов иностранцев, а также граждан России, чьи близкие проживают на территории республики. В этой связи банк решил расширить сервис на остальных сотовых операторов Таджикистана.
По словам директора дивизиона Сбербанка "Платежи и переводы" Кирилла Дмитриева, банк в ближайшее время запустит сервис оплаты услуг связи в Узбекистане. "Мы продолжим развивать сотрудничество в Центрально-Азиатском регионе и уже в ближайшее время порадуем наших клиентов запуском сервиса оплаты услуг связи в Республике Узбекистан", - прокомментировал он.
Подсчет денежных средств
3 декабря 2019, 14:51
Временные трудности. Платежные системы о переводах в Таджикистан
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Кирилл ДмитриевСбербанк РоссииМегафонМоскваТаджикистанРоссияЭкономика
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