Сбербанк подключил к системе платежей сотовых операторов Таджикистана

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Таджикистана, сообщили в крупнейшем российском банке.
"Сбербанк сообщает о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанк могут легко и быстро оплатить услуги связи Tcell, "Мегафона", Zet-Mobile и Babilon-Mobile как в России, так и за ее пределами", - сказано в сообщении кредитной организации.
Клиенты Сбербанка через мобильное приложение или банкоматы имеют возможность без комиссии моментально пополнять баланс своего телефона и оплачивать услуги связи, пояснили в банке.
В Сбербанке напомнили, что в ноябре прошлого года банк вышел на международный рынок платежей, подключив к своей платежной системе национального оператора связи Таджикистана компанию Tcell. Данный сервис, указали в кредитной организации, оказался востребованным среди работающих в России или посещающих страну в качестве туристов иностранцев, а также граждан России, чьи близкие проживают на территории республики. В этой связи банк решил расширить сервис на остальных сотовых операторов Таджикистана.
По словам директора дивизиона Сбербанка "Платежи и переводы" Кирилла Дмитриева, банк в ближайшее время запустит сервис оплаты услуг связи в Узбекистане. "Мы продолжим развивать сотрудничество в Центрально-Азиатском регионе и уже в ближайшее время порадуем наших клиентов запуском сервиса оплаты услуг связи в Республике Узбекистан", - прокомментировал он.
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