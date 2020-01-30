Сбербанк подключил к системе платежей сотовых операторов Таджикистана

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Таджикистана , сообщили в крупнейшем российском банке.

"Сбербанк сообщает о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанк могут легко и быстро оплатить услуги связи Tcell, "Мегафона", Zet-Mobile и Babilon-Mobile как в России, так и за ее пределами", - сказано в сообщении кредитной организации.

Клиенты Сбербанка через мобильное приложение или банкоматы имеют возможность без комиссии моментально пополнять баланс своего телефона и оплачивать услуги связи, пояснили в банке.

В Сбербанке напомнили, что в ноябре прошлого года банк вышел на международный рынок платежей, подключив к своей платежной системе национального оператора связи Таджикистана компанию Tcell. Данный сервис, указали в кредитной организации, оказался востребованным среди работающих в России или посещающих страну в качестве туристов иностранцев, а также граждан России, чьи близкие проживают на территории республики. В этой связи банк решил расширить сервис на остальных сотовых операторов Таджикистана.