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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-30T10:41+0300
https://ria.ru/20200130/1564043009.html
В Татарстане организовали штаб по предупреждению завоза коронавируса
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РИА Новости

В Татарстане организовали штаб по предупреждению завоза коронавируса

09:53 30.01.2020 (обновлено: 10:41 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Китай. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Постоянно действующий штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции создан в Татарстане, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Рустам Минниханов заслушал информацию исполняющего обязанности премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина о том, какая работа ведется в республике по недопущению проникновения вируса. Рустам Минниханов дал поручение сформировать постоянно действующий штаб во главе с вице-премьером республики Лейлой Фазлеевой", - говорится в сообщении.

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В штаб войдут руководители управления Роспотребнадзора по Татарстану, министерств здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства республики, ГУМЧС России по Татарстану, Главного управления ветеринарии республики.
Планируется, что штаб будет собираться ежедневно, об итогах работы оперативно будут докладывать главе Татарстана. Минниханов поручил системно информировать жителей республики о том, какая работа ведется, чтобы не допустить появления коронавируса в Татарстане.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в пунктах пропуска в аэропортах "Казань" и "Бегишево" в январе досмотрены 187 рейсов (в том числе семь – из КНР), более 32,5 тысячи пассажиров и членов экипажей (в том числе около 2,5 тысячи прибывших из КНР). Лиц с признаками инфекционных заболеваний и температурой не выявлено.
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За медицинской помощью в январе обратились 12 жителей Казани с симптомами ОРВИ, вернувшиеся в разное время из КНР. Все были оперативно госпитализированы и обследованы на новую коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные. У всех обратившихся выявлены вирусы не гриппозной этиологии.
Как сообщает международный аэропорт "Казань", с 27 января приостановлена отправка туристов в Китайскую Народную Республику по решению заказчика рейса Казань-Санья (выполнялся два раза в неделю). В настоящее время осуществляется только вывоз туристов в плановом режиме в соответствии с расписанием полётов. Последний вывозной рейс из аэропорта "Санья" в Казань запланирован на 4 февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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Республика ТатарстанРаспространение нового коронавирусаРоспотребнадзорРустам МиннихановКитайОбщество
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