Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T11:08+0300
https://ria.ru/20200130/1564042111.html
На Урале грузовой поезд столкнулся с автомобилем на перегоне
https://cdn23.img.ria.ru/images/99594/15/995941517_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_6d962364f33dbe5b0cbdff1e44248a4e.jpg
РИА Новости

На Урале грузовой поезд столкнулся с автомобилем на перегоне

09:25 30.01.2020 (обновлено: 11:08 30.01.2020)
299
© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Toyota Camry на железнодорожном переезде 31 километра 5 пикета перегона Ива – Верхняя Салда Свердловской железной дороги (СвЖД), пострадали женщина и ребенок, сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в среду в 14.33 (12.33 мск).
"Водитель автомобиля Toyota Camry, 1991 года рождения, двигаясь в сторону поселка Свободный, выехала на регулируемый железнодорожный переезд, оборудованный звуковой и световой сигнализацией, на запрещающий красный сигнал светофора и допустила столкновение с грузовым поездом. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находящиеся на заднем пассажирском сидении - 42‑летняя женщина с 9‑летним ребенком - получили телесные повреждения и были госпитализированы в Центральную горбольницу (ЦГБ) города Верхняя Салда", - говорится в сообщении.
Схода грузового поезда с рельсов не произошло, железнодорожное полотно повреждений не имеет.
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады. СК проводит проверку в отношении машиниста грузового поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняет ведомство.
Управление ГИБДД по Свердловской области в четверг сообщает, что в результате ДТП женщина-пассажир получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника, мальчик-пассажир – сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица. Оба были госпитализированы. Женщина-водитель травм не получила.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудники ГИБДД установили, что приехавших из Екатеринбурга женщину и мальчика их родственница встретила на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила, откуда на автомобиле они поехали в поселок Свободный. В момент ДТП пассажиры находились на заднем сидении автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автомобиля пояснила, что не заметила запрещающего сигнала светофора перед переездом.
"Госинспекторами дорожного надзора ГИБДД проведено обследование переезда, в ходе которого установлено, что звуковая и световая сигнализация, которыми оборудован переезд, в исправном, работающем состоянии. По факту ДТП будет проведено дознание. В результате ДТП задержки движения железнодорожного транспорта не возникло", - отмечается в сообщении.
002160
Обсудить 0
Toyota CamryСледственный комитет РФВерхняя СалдаЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Линии электропередач
На Украине почти 400 населенных пунктов остались без света
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Медосмотр для выявления коронавируса в Тульской области
Источник: в РФ достаточно средств для защиты населения от коронавируса
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил решение ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Прокуратура
Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке
ДТП в Оймяконском районе Якутии. 30 января 2020
Число пострадавших в ДТП в Якутии вахтовиков возросло до 16
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Коми трактор провалился под лед на переправе
Граждане КНР
В Хабаровске организовали наблюдение за студентами и рабочими из Китая
Врач в одном из больничных отделений
Врачи отпустили домой конвоира, избитого осужденным в Новокузнецке
Пластиковый стаканчик
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой
Полицейский
В Москве у безработного отобрали сумку с 2,1 миллиона рублей
Медицинская сестра в больнице
В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Нетаньяху поблагодарил Путин за быстрое решение освободить Иссахар
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
Лента новостейМолния