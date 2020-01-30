На Урале грузовой поезд столкнулся с автомобилем на перегоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Toyota Camry на железнодорожном переезде 31 километра 5 пикета перегона Ива – Верхняя Салда Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Toyota Camry на железнодорожном переезде 31 километра 5 пикета перегона Ива – Верхняя Салда Свердловской железной дороги (СвЖД), пострадали женщина и ребенок, сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в среду в 14.33 (12.33 мск).

"Водитель автомобиля Toyota Camry, 1991 года рождения, двигаясь в сторону поселка Свободный, выехала на регулируемый железнодорожный переезд, оборудованный звуковой и световой сигнализацией, на запрещающий красный сигнал светофора и допустила столкновение с грузовым поездом. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находящиеся на заднем пассажирском сидении - 42‑летняя женщина с 9‑летним ребенком - получили телесные повреждения и были госпитализированы в Центральную горбольницу (ЦГБ) города Верхняя Салда", - говорится в сообщении.

Схода грузового поезда с рельсов не произошло, железнодорожное полотно повреждений не имеет.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады. СК проводит проверку в отношении машиниста грузового поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточняет ведомство.

Управление ГИБДД по Свердловской области в четверг сообщает, что в результате ДТП женщина-пассажир получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника, мальчик-пассажир – сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица. Оба были госпитализированы. Женщина-водитель травм не получила.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудники ГИБДД установили, что приехавших из Екатеринбурга женщину и мальчика их родственница встретила на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила, откуда на автомобиле они поехали в поселок Свободный. В момент ДТП пассажиры находились на заднем сидении автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автомобиля пояснила, что не заметила запрещающего сигнала светофора перед переездом.